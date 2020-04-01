BİK'ten basına teşekkür: Evde Kal, Sağlıkla Kal

Basın İlan Kurumu’nun yerel ve ulusal yayın yapan gazetelere “Evde Kal, Sağlıkla Kal” sloganlı ortak manşetle çıkma çağrısında bulunduğunu hatırlatan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Amacımız, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyurulmasıydı” dedi.
DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK MÜCADELE
- Yazılı basının virüsle mücadeleyi, bu kapsamda alınacak tedbirleri ve uygulanacak kuralları toplumun her kesimine, en doğru bir biçimde ulaştırmak için gayret ettiğini vurgulayan Duran, basın emekçilerinin halkı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getirdiğini söyledi. Rıdvan Duran, “Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye’ye en kısa zamanda erişmek üzere” diyerek temennilerde bulundu.