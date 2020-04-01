BİK'ten basına teşekkür: Evde Kal, Sağlıkla Kal Basın İlan Kurumu (BİK), COVID-19 virüs salgınına karşı mücadelede üzerine düşen görevi tüm zorluklara rağmen yerine getiren Türk basınına “Evde Kal, Sağlıkla Kal” ortak manşet çağrısına uydukları için teşekkür etti.

Haber Merkezi 01 Nisan 2020, 04:00 Yeni Şafak