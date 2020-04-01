Hayat BİKten basına teşekkür Evde Kal, Sağlıkla Kal
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BİK'ten basına teşekkür: Evde Kal, Sağlıkla Kal

Basın İlan Kurumu (BİK), COVID-19 virüs salgınına karşı mücadelede üzerine düşen görevi tüm zorluklara rağmen yerine getiren Türk basınına “Evde Kal, Sağlıkla Kal” ortak manşet çağrısına uydukları için teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Duran
Rıdvan Duran

Basın İlan Kurumu’nun yerel ve ulusal yayın yapan gazetelere “Evde Kal, Sağlıkla Kal” sloganlı ortak manşetle çıkma çağrısında bulunduğunu hatırlatan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Amacımız, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyurulmasıydı” dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK MÜCADELE

  • Yazılı basının virüsle mücadeleyi, bu kapsamda alınacak tedbirleri ve uygulanacak kuralları toplumun her kesimine, en doğru bir biçimde ulaştırmak için gayret ettiğini vurgulayan Duran, basın emekçilerinin halkı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getirdiğini söyledi. Rıdvan Duran, “Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye’ye en kısa zamanda erişmek üzere” diyerek temennilerde bulundu.

Tüm yazılı medyadan ortak manşet: Evde kal sağlıkla kal
DÜNYA
Tüm yazılı medyadan ortak manşet: Evde kal sağlıkla kal
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