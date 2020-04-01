Evde kal uygulaması yangınları bitirdi

Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak son yılların en sakin mart ayını geride bıraktı. İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Normal zamanlarda Mart ayında Aydın Efeler ilçesinde günde ortalama 10'a yakın ikamet yangını çıkarken bu yılın Mart ayı oldukça sakin geçti. Yangınların büyük bir kısmı da evde insanların olmadığı bir zamanda yaşanıyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın ‘Evde kal' çağrısına uyması nedeniyle bu yılın mart ayı en sakin ay olarak kayıtlarımıza geçti" dedi.

GÜNDEM Yangın karla söndürüldü

Baca zehirlenmelerine dikkat!

Geçen ayın son 10 gününde 64 ikamet yangınına müdahale ettiklerini belirten Adanır, "Mart ayı boyunca ise bu sayı sadece 10 olarak gerçekleşti. Bu da ya ocakta tencere, tava unutulması ya da elektrik kontağından çıkan küçük çaplı yangınlardan oluştu. Aydın'da hava sıcaklığı halen düşük olduğu için vatandaşlarımızın soba yangını ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını istiyorum” ifadelerini kulandı.