Beşiktaş’ta korkutan yangın: Alev alev yandı

Yangın, Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aydın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki jeneratör bölümünde çıktı. Jeneratörün alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve bina hızlı bir şekilde boşaltıldı. İş yerinde çalışanlar yangını korku dolu gözlerle izledi.

DHA İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.

İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden önce yangına müdahale etti. Çevredeki diğer iş yerlerinden getirilen yangın tüplerini kullanan vatandaşlar yangının büyümesini önledi.

DHA İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.

O dakikalarda iş yerinin bulunduğu sokak dumanlar altında kaldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

REKLAM

GÜNDEM Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 6 yaralı