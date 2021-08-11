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İSTANBUL

Beşiktaş’ta korkutan yangın: Alev alev yandı

İstanbul Beşiktaş’ta 4 katlı iş yerinin jeneratör bölümünde yangın çıktı. Binada büyük panik yaşanırken, alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş’ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Jeneratörden çıkan alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aydın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki jeneratör bölümünde çıktı. Jeneratörün alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve bina hızlı bir şekilde boşaltıldı. İş yerinde çalışanlar yangını korku dolu gözlerle izledi.

İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.
DHA
İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.

İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden önce yangına müdahale etti. Çevredeki diğer iş yerlerinden getirilen yangın tüplerini kullanan vatandaşlar yangının büyümesini önledi.

İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.
DHA
İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.

O dakikalarda iş yerinin bulunduğu sokak dumanlar altında kaldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

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Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
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296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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