Gündem Eyüpsultanda işyerinde patlama 6 yaralı
İSTANBUL

Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 6 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde tüp patladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultanda iş yerinde patlama: 6 yaralı
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Rami Caddesi üzerinde bulunan işyerinde tüp patladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA
DHA

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İHA
İHA

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