Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 6 yaralı

Rami Caddesi üzerinde bulunan işyerinde tüp patladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Rami Caddesi üzerinde bulunan işyerinde tüp patladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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