Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 6 yaralı

Rami Caddesi üzerinde bulunan işyerinde tüp patladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İHA