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ESKİŞEHİR

Biletsiz binmek isteyen yolcuyu kabul etmeyince bıçaklandı

Eskişehir'de biletsiz binmek istediği otobüsün şoförüyle tartışan kadın olay yerine akrabasını çağırınca tartışma çıktı. Tartıştığı belediye otobüsünün şoförü Barış Odabaşı'nı bıçakla yaralayan Gökhan Peker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Biletsiz binmek isteyen yolcuyu kabul etmeyince bıçaklandı​
DHA
Şüpheli tutuklandı.
Biletsiz binmek isteyen yolcuyu kabul etmeyince bıçaklandı​
DHA
Olay anı.
Biletsiz binmek isteyen yolcuyu kabul etmeyince bıçaklandı​
DHA
Olayda yaralanan şoför.
Biletsiz binmek isteyen yolcuyu kabul etmeyince bıçaklandı​
DHA
Olay anı.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki belediye otobüslerinin son durağında, dün 26 BL 511 plakalı otobüse biletsiz binmek isteyen kadın, şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra telefonla yakını Gökhan Peker'i aradı. Kısa sürede gelen Peker, tartışıp darbettiği Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, gözaltına alındı.

Kendisini korumak için bıçak kullanmış

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Peker, şoförün kendisine hakaret ettiğini, kendini koruyamaya çalıştığı sırada bıçakladığını öne sürdü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Peker, ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı.
Otobüste yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan Peker'in Barış Odabış’nı bıçakladığı görüldü.

Hayatımı zor kurtardım

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren otobüs şoförü Barış Odabaşı yaşadıklarını "Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın ve bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım" sözleriyle dile getirdi.

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