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POLİTİKA

Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Binali Yıldırım'ın PCR testi negatif çıktı

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs PCR testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a hastanede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik emtişti.
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a hastanede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik emtişti.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Yıldırım sosyal medyadan duyurdu

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok
KORONAVİRÜS
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok

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