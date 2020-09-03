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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca açıkladı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırımın tedavileri evde devam edecek
TÜRKİYE

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve şu an için durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı evde tedavileri için hastaneden uğurladıklarını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım ve eşinin tedavilerinin evlerinde devam edeceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım ve eşinin tedavilerinin evlerinde devam edeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın durumlarının şu an için iyi olduğunu belirten Bakan Koca, kendilerini evde tedavileri için hastaneden uğurladıklarını açıkladı.

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok
KORONAVİRÜS
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok

Ayrıca Bakan Koca paylaşımında, "Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" notuyla salgından tedbir yoluyla korunma mesajı verdi.

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