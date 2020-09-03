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Koronavirüs Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok
TÜRKİYE

Son dakika Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: İşte Binali Yıldırım ve eşinin sağlık durumu

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Binali Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı. Son dakika haberine göre Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Memleketi Erzincan'dan döndükten sonra virüs belirtileri görünen Binali Yıldırım Ankara Şehir Hastanesi’ne gidip Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki Yıldırım müşahede altına alındı.

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü
GÜNDEM
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın deniz kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü"tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yıl üst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzun süreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

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