Gündem Bir çocuk daha ölümün eşiğinde Sivasta sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarptı
SİVAS

Bir çocuk daha ölümün eşiğinde: Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarptı

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışan 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Bir çocuk daha ölümün eşiğinde: Sivasta sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarptı
Saldırı anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

  • Tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğun, havlayarak üzerine gelen köpekten korkup yola doğru koşması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması görülüyor.

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı
OYNAT 00:25
Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı
Sivas'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışan çocuğa otomobil çarptı. Tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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