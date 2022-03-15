Bir çocuk daha ölümün eşiğinde: Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarptı

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR
- Tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğun, havlayarak üzerine gelen köpekten korkup yola doğru koşması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması görülüyor.