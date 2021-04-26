Bir milyon 600 bine cip aldı: 8 defa yolda kalınca hukuk mücadelesi başlattı

Büyük bir hevesle 2018 yılında 116 bin avroya lüks cip alan Erdinç Ebibi, aldığı bu araçla 8 kez farklı yerlerde yolda kaldı. Her defasında aracı, yetkili servis tarafından tamir edilmesine rağmen tekrar arızalanan ve 8 arızadan sonra motoru değişen araç tekrar arıza yapınca iş adamı bilir kişi raporu aldı.

Raporda aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ifade edildi. Ardından firmayla arabuluculuk yoluna giden Ebibi, hukuk mücadelesi başlattı. Taleplerine cevap bulamayan Ebibi, bundan sonra hakkını mahkeme yoluyla arayacağını açıkladı.

Erdinç Ebibi, aldığı bu araçla 8 kez farklı yerlerde yolda kaldı.

GÜNDEM Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı

Müvekkilinin aldığı lüks ciple farklı zamanlarda yolda kaldığını ifade eden Avukat Erdinç Sümer, şunları söyledi:

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"Müvekkilim ilgili firmadan sıfır kilometre bir cip satın alıyor. Sıfır alınan bu araç 8 kez arıza veriyor. Her seferinde ilgili firmanın yetkili servisine aracını getirdiklerinde sürekli "Sorun halledildi. Problem çözüldü" şeklinde beyanda bulunularak teslim ediliyor. Ancak müvekkilim bu araçla farklı illerde 8 kez yolda kalıyor ve büyük bir mağduriyet oluşuyor. Bu araç 8 kez arıza yaptıktan sonra firma yetkilileri aracın motorunun değişmesi gerektiğini beyan ediyorlar. Müvekkilim motorun değişimini kabul ediyor. Motor değiştikten sonra da aynı sorunlar devam ediyor. Biz de aracın yerinde tespiti yapılarak bilir kişiden rapor aldırdık. Bu raporun sonuç kanaat kısmına geldiğimizde bilirkişi aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını kanaatine vardı. Biz bu raporu ilgili firmanın hukuk yetkililerine bildirdik. Ardından arabuluculuk süreci başladı. Bu süreçte sürekli bizi oyaladılar. Bundan sonra yasal süreç başlayacak. Biz davamızı açacağız. Bu açacağımız davanın da ileride emsal teşkil edeceği kanaatindeyiz. Müvekkilimin maddi ve manevi zararının giderileceğini düşünüyoruz. Bu aracın şu andaki bedeli 1 milyon 600 bin lira."

GÜNDEM Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı

Aracın sahibi Ebibi, "Büyük hevesle aldığım bu araçla yollarda 8 kez kaldım. Her seferinde aracı yetkili servise getirdik. Aracın motoru değiştikten sonra yetkili servis "her hangi bir sorun yaşamayacaksınız" dedi. Aracımızın motoru değişti. Aracın motoru değiştikten 2 gün sonra tekrar yolda kaldım. Şu anda aynı mağduriyetlerimiz sürüyor. Yaptığımız araştırmalardan sonra bu araçların kronik hatası olduğunu öğrendik.Çevremizdeki bu araçtan olan dostlarımızda da aynı problemlerinin olduğunu söyledi. Onların da mağdur olduğunu öğrendik. 'Biz bu aracı güvenlikli, sağlam ve kaliteli’ diye aldık. Gel gör ki hep yolda kalıp çekicilerle geldik. Aracı kullanmak nasip olmadı. Bu araç çekicinin üzerinde daha çok gezdi" şeklinde konuştu.

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Öte yandan, cipin satıldığı firma yetkilileri bir açıklama yapmayacaklarını, konunun yargıda olduğunu dile getirdi.

FOTOĞRAF 8 Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Alparslan Tosun, bir anda acı içinde kaldı. Parmağı kesilen tosun, yaptığı araştırmada koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu. Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, Komşuların yardımıyla 10- 15 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim. Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı dedi. Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik. Olayın ardından 6 gün sonra yine arayıp, bir kez daha davette bulunup, 'Benzin paranızı da biz karşılayalım. Koltuklarınızı da komple yenileyim' dediler. Durumu eşimle paylaşınca, çocuklarımızla birlikte bir üretim tesisini görmek hoşumuza gider dedik ve kabul ettik diye konuştu. Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, 2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunu üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim. Koltukta olan kesici cisim bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabilirdi. Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk dedi. Semiha Tosun da büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Serviste koltuktan çıkan falçatayı gördüğünde şoke olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti: Yeni alınan otomobilimin sürücü koltuğundan kesici bir alet çıktı ve eşimin elini kesti. Uzun bir süre eve gelmeyince ben merak ettim. Kendisini aradığımda 'birazdan geleceğim' dedi ve o sırada elindeki kanı durdurmaya çalışıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve döndü. Bu olayı örtbas etmekten ziyade firma en azından özür dilese, mağduriyetimizi giderse bizim için yeterli olacaktı. Kendileri farklı bir şekilde yaklaştığı için biz de hukuki süreç başlattık. Büyük bir tehlikeden kurtuldum. Frene bastığım anda tam omuriliğime saplanabilecek bir noktadaydı bıçak. Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu Manisa'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi. Yaptığı incelemede koltuğun kenarında 7 santimetre büyüklüğünde falçata olduğunu gören Tosun, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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