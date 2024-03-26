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Birlik ve beraberlik sofrası: Tuzla’da yetimlerle iftar sevinci

Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel yetimler iftarı, bu yıl da Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Yıllardır süregelen bu anlamlı etkinlik, Yetimler Haftası kapsamında toplumun en hassas bireylerine yönelik sevgi ve dayanışmanın güçlü bir ifadesi oldu.

00:14 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Tuzla’da geleneksel yetimler iftarı yine gönülleri ısıttı.
Tuzla’da geleneksel yetimler iftarı yine gönülleri ısıttı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın 14 komisyonunda görev alan gönüllüler, yılın her günü yetim çocukların yanında olmaya devam ediyor. Yetimler Komisyonu da bu anlamda özverili bir çalışma sergiliyor.

BİR SOFRADA BİRLEŞEN YÜREKLER

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi ve Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte iftar sofrasında yetim çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yazıcı, gönüllü hanımefendilere teşekkürlerini sunarken,
"Bugün, özel bir sebeple bir arada olsak da biz aslında 365 gün birlikteyiz"
dedi.

“HER GÜN, HER AN YANINIZDAYIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar programında yaptığı konuşmada, Gönül Elleri Çarşısı’nın yıl boyunca kesintisiz bir şekilde çalıştığını vurguladı
. “Gönül Elleri Çarşımız, 14 komisyonumuzla ve Yetimler Komisyonumuzun fedakâr gönüllüleriyle, yılın her günü, her an sizlerle birlikte. Özel günlerde bir araya gelsek de aslında biz her daim bir aileyiz. Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca bu birlikteliğin tanığı oldum ve bu dayanışmayı sürdüren tüm gönüllülerimize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.

“UNUTULMAMAK GÜZEL BİR ŞEY”

15 yıldan beri Tuzla’da yaşayan Yasemin Karaca ise
“2 çocuğumla beraber 6-7 yıldır yetim bir aile olarak devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de iftarda bir araya geldik. Ufaklıklara güzel hediyeler de veriyorlar, elimizi hiçbir zaman bırakmıyorlar, unutulmamak güzel bir şey. Bu yüzden teşekkür ediyoruz”
dedi.

Tuzla’ya bir eser daha: Şehit Ahmet Köroğlu Kütüphanesi açıldı
Tuzla’ya bir eser daha: Şehit Ahmet Köroğlu Kütüphanesi açıldı

Tuzla Belediyesi, Şifa Mahallesi’nde yaşayan ve ocak ayında Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu anısını yaşatmak amacıyla modern tasarımlı ve 5 bin kitaplık zengin koleksiyona sahip bir kütüphane daha hizmete açtı. Gençlerin modern ortamda ders çalışma imkanlarını arttıracaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün açtığımız kütüphaneyle birlikte Şifa Mimar Sinan mahallesinde hiçbir hizmeti geri bırakmayarak, çocuklarımızın rahatlıkla kütüphane hizmetine erişmelerini sağlamış olduk. Yakın zamanda kaybettiğimiz şehidimiz Ahmet Köroğlu adına olması ise çok başka bir anlam taşıyor” dedi.


#Tuzla
#İftar
#Yetim
32 dakika önce
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