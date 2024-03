Birlik ve beraberlik sofrası: Tuzla’da yetimlerle iftar sevinci

. “Gönül Elleri Çarşımız, 14 komisyonumuzla ve Yetimler Komisyonumuzun fedakâr gönüllüleriyle, yılın her günü, her an sizlerle birlikte. Özel günlerde bir araya gelsek de aslında biz her daim bir aileyiz. Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca bu birlikteliğin tanığı oldum ve bu dayanışmayı sürdüren tüm gönüllülerimize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum”