Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi Dünya Kadınlar Günü’nde kapılarını açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, dernek başkanları ve birçok kadın katıldı.
“TÜRKİYE YÜZYILININ KADINLARIN YÜZYILI OLACAĞINA İNANIYORUM”
“BU HİZMETLER DOĞRULTUSUNDA KADINLARIMIZ İÇİN ÇOK GÜZEL YOLLAR AÇILDI”
TUZLA BELEDİYESİ KADIN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ (KAGİM) HAKKINDA
Proje genelinde 800 kadına ulaşılması hedeflenmiş, gelinen nokta itibariyle KAGİM üyesi girişimci adayı kadın sayısı toplam 834’’ü bulmuştur. 242 kadına girişimcilik anlamında ihtiyaç duyulabilecek mesleki ve teknik eğitimleri verilmiş, üretken girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmıştır. 15-20 kişilik 12 farklı sınıf grubu oluşturulmuş ve her bir grup, aşağıdaki eğitim başlıklarından seviye ve bireysel ihtiyaçlar düşünülerek toplam 64 derslik eğitim programına dahil olmuşlardır.
“Girişimcilik, İş Fikri Geliştirme, Ticarileşme Yol Haritası, Muhasebe, Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme, Patent ve Lisans Okuryazarlığı, Firma GAP Analizi, Esnaf Muafiyeti, Dijital Dünyada Güvenlik, E-Ticaret (Pazaryeri Üzerinden Online Satış), Ürün Fotoğrafçılığı, Satış ve Pazarlama, İhracat, Müşteri İlişkileri, Finansal Bilinç ve Para Yönetme, KOBİ ve KOSGEB Destekleri, Bilişim Hukuku”