Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi Dünya Kadınlar Günü’nde kapılarını açtı

“Ben de bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılabilecek en anlamlı açılışı yaptığımıza inanıyorum. Kadın Girişimcilik Merkezimiz hayırlı olsun. Bu merkezin bir amacı varsa o da kadınlarımızın üretmesi, bu üretim sürecindeki pazarlama tekniklerinin öğrenilmesi, online satış, yöntem ve metotlarının geliştirilmesi ve sonuçta son kullanıcıya ulaşılması aşamalarında destek olunmasını sağlamaktır. Bu konuda üniversitelerimizde ve KOSGEB dahil olmak üzere birçok destek veren kurumlarımızın iş birliği içerisinde Tuzlalı kadınlarımızın bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağını da inanıyorum. 800 diye planlanan sayının bugün 814’e çıkmış ve bu 814 kadının gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Biz Tuzla'dan dünyaya mal satmaya, tüm Tuzla'dan dünyaya açılmaya devam edeceğiz. Mazide olduğu gibi hak ettiğimiz noktaya yine bir şekilde çıkacağız ama bunu kadının gücüyle, etkisiyle, kadının yaratıcı zekasının inceliğiyle başaracağımızı ve Türkiye Yüzyılının kadınların yüzyılı olacağına inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum”