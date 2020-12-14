Bitlis’te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

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Bakan Akar'dan Yunanistan'a Navtex tepkisi: Bu, tacizden başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex'lere sert tepki gösterdi. Bakan Akar, ""(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı." ifadelerini kullandı.