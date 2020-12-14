PKK'nın irtibat telefonu​

Şırnak’ta HDP Milletvekili Nuran İmir’in, terörist Ercan Oğuz’un cebinden gizlice alıp polislerden kaçırmaya çalıştığı cep telefonundan, terör örgütünün talimatları çıktı. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Ercan Oğuz, 28 Kasım’da Şırnak’ta yakalanmıştı. Gözaltı sırasında olay yerinde olan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, polislere engel olmaya kalkışmış, başaramayınca da teröristin arka cebindeki telefonu gizlice alıp delilleri yok etmeye çalışmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Ercan Oğuz, kamera görüntülerinden durum fark edilince 8 Aralık’ta Cizre-Şırnak karayolu Polis Kontrol noktasında bulunduğu araç içerisinde, üzerinde kaçırılmak istenen cep telefonu ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

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İşte HDP’li İmir’in el çabukluğuyla telefonu aldığı o an.

O TELEFON İNCELENDİ

HDP’li İmir’in kaçırmaya çalıştığı o telefon incelendi. Oğuz’un telefonunda önemli bilgilere ulaşıldı. Telefonda terör örgütü PKK/KCK üst yönetiminin talimatları ve bu doğrultuda uygulamaya geçirilmeye çalışılan sözde Demokratik Eylem Programı çerçevesinde örgüte yakın kitleyi harekete geçirmeye dair yazışmalar olduğu belirlendi. Ayrıca PKK paralelinde faaliyet gösteren şahıslara ait fotoğraflar ile terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG’ye ait görseller bulundu. Cep telefonundaki dijital materyallerin incelenmesi sürüyor.

Nuran İmir

ŞIRNAK SORUMLUSUYMUŞ

Yeni Şafak, terörist Oğuz’un örgütsel faaliyetleri ile ilgili de bilgilere ulaştı. HDP’nin sözde Gençlik Meclisleri içinde Siirt’te faaliyet yürüten Oğuz’un, Ekim ayında HDP adına faaliyetlerde bulunmak ve müzahir gençliği yeniden harekete geçirmek amacı ile ‘gençlik sorumlusu’ olarak Şırnak’ta görevlendirildiği öğrenildi. Şırnak Başsavcılığı, dokunulmazlığı olduğu için içerisinde suç delilleri olan cep telefonunu gizlice kaçırarak delilleri karartmak isteyen HDP’li Nuran İmir hakkında yetkisizlik kararı verdi. Başsavcılık hazırlanan soruşturma evraklarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderdi.

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