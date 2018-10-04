Bizi dışlayanlar şimdi bize yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi:

Dünya ve bölge, tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye, geçmişte bu tür değişimleri sürekli kaçırdı. Bu kez aynı hataya düşmedik. Uzun zamandır ilk defa, gelişmelerin arkasından gitmek yerine önüne geçtik. Bugün Türkiye, geleceğine daha güvenle bakan bir ülkedir.

İNİSİYATİF ARTIK BİZDE

Bölgesel meselelerde aldığımız inisiyatifler, ekonomik saldırıları kısa sürede kontrol altına alma konusunda elde ettiğimiz neticeler, hep bu değişimin sonuçlarıdır. Daha düne kadar Suriye’deki kaosun içine çekilmeye çalışılan Türkiye, bugün Suriye halkının güvenliği ve huzurunu bizzat yerinde sağlayan bir ülke haline gelmiştir. Geçmişte Türkiye'yi sığınmacı akını altında ezmeye çalışanların, bugün Türkiye'nin geliştirdiği yöntemlere destek olmanın yollarını arıyor.

KAPALI KAPI KALMAYACAK

Türkiye’yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içindeler. Şu anda hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın. Biz değişim, reform, yenilik irademize sahip çıktığımız, bu yolda kararlılıkla ilerlediğimiz sürece, önümüzde kapalı hiçbir kapının kalmayacağını biliyoruz.

BATI ÜLKELERİNİ MEDYA YÖNETİYOR

Batı ülkelerinin medya organlarında, akademik çevrelerinde, kamuoylarında Türkiye hakkında pek çok yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi dolaşıyor. İşte bu devasa, güçlü zannettiğimiz ülkeleri, başında olanların değil, medyalarının yönettiğini gördüm. Bir zamanlar bizde de bu vardı, biliyorsunuz. Ülkemizi de medya yönetiyordu. Demokrasi gücünü halktan alır. Medyayla filan falan demokrasi olmaz. Öyle güçlü demokrasi olur ki orada medya da güçlüdür.

AKADEMİSYENLERE DE GÖREV DÜŞÜYOR

Herkes kendi alanında gayret gösterdiğinde işimizin daha kolay olacağı açıktır. Akademisyenlerimiz de kendi mecralarında ülkemizin doğrularını anlatarak bu mücadeleye katkı verebilir.

Burs müjdesi

Erdoğan, öğrencilere bir müjde vermek istediğini belirterek, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta bin liraya, doktorada ise bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde sadece 45 liraydı. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da günlük 8 liraya yükselttik. Öte yandan yüksek öğrenim yurtlarımızın fiyatlarında bu yıl hiçbir artışa gitmedik. Görüldüğü gibi eğitim-öğretim konusunda pek çok meseleyi çözdük. Bundan sonra kaliteye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Paralel eğitime izin vermeyeceğiz

Yükseköğrenim sisteminin, bugün ileri bir seviyede bulunduğuna işaret eden Erdoğan, yükseköğrenimdeki okullaşma oranının yüzde yüzde 40'ın üzerine çıkarıldığını söyledi. Erdoğan, "Dershane sistemini tamamen ortadan kaldırdık. Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır. Artık benim vatandaşım kolundaki bileziğini satıp, çocuğunu kursa gönderme derdinden kurtuldu. Geçmişte pek çok istismar ve güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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