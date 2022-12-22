BM Konseyi Myanmar'daki şiddete yönelik kararı onayladı

Kararda, 15 üyeli BM Konseyi'nin ülkedeki muhalif partilere diyalog ve uzlaşmayı sürdürme çağrısını yineledi ve tüm tarafları "insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye" çağırdı.

Konsey oylamasında 12 onay oyu çıktı ve Çin, Rusya ve Hindistan olmak üzere üç çekimser kaldı.

Ülkesi karara sponsor olan İngiltere'nin BM Büyükelçisi Barbara Woodward, kararın, eskiden Burma olarak bilinen ülkenin 1948'de Birleşmiş Milletler'e katılmasından bu yana BM'nin en güçlü organı tarafından kabul edilen ilk karar olduğunu söyledi.

AP'ye göre bu kararın, ordunun demokratik bir seçimin sonuçlarını alt üst etmesi ve 1 Şubat 2021'de iktidarı ele geçirerek ülkeyi "bölge ve istikrarı için olumsuz sonuçları olan" bir dizi ardışık krize sürüklemesinin sonucu olduğu belirtildi.

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