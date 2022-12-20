Dünya BM İnsan Hakları Konseyi İrana gidecek heyetteki isimleri atadı
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BM İnsan Hakları Konseyi İran'a gidecek heyetteki isimleri atadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran'daki insan hakları ihlalleri iddialarının incelenmesi için oluşturulan Araştırma Heyeti'nin üyelerini atadı.

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Haber Merkezi AA
BM İnsan Hakları Konseyi İrana gidecek heyetteki isimleri atadı
Birleşmiş Milletler (BM)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, insan hakları ihlalleri iddialarının incelenmesi için oluşturulan Araştırma Heyeti'nin üyelerini belirledi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Konsey Başkanı ve Arjantin'in BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Federico Villegas'ın, 3 bağımsız hukukçuyu Araştırma Heyeti üyeleri olarak görevlendirdiği bildirildi.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi avukatlarından Sara Hüseyin, Warwick Üniversitesinde İslam hukuku profesörü, Pakistan asıllı Şahin Serdar Ali ve Adalet ve Uluslararası Hukuk Merkezi (CEJIL) Direktörü Arjantinli hukukçu Viviana Krsticevic'in, heyette görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

İlk rapor Haziran 2023 detaylı rapor ise Mart 2024'de yayımlanacak

Heyet üyelerinin İran'daki insan hakları durumuna dair ilk raporu, Konseyin Haziran 2023'teki oturumunda yayımlayacağı, detaylı raporun ise Mart 2024'teki oturumda paylaşılacağı kaydedildi.

Heyetin gönderilmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti

BM İnsan Hakları Konseyinde 24 Kasım'da düzenlenen özel oturumda, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

İddialar incelenecek

Oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alınmış ve iddiaların incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı, Konseye sunulmuştu.

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