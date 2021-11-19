Gündem Boğazını keserek öldürmüştü Neslihan Kayanın katil zanlısı yakalandı
GAZİANTEP

Boğazını keserek öldürmüştü: Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'te Neslihan Kaya’nın (41) boğazını keserek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürülen T.D. (30), polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Boğazını keserek öldürmüştü: Neslihan Kayanın katil zanlısı yakalandı
Neslihan Kaya'yı öldüren T.D. (30), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz salı günü Belkız Mahallesi’nde meydana geldi. Boş bir arazide kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Neslihan Kaya’nın boğazından kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan T.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda T.D.'nin olayın yaşandığı mahallede bulunan bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, T.D.'yi gözaltına aldı.

DHA

Emniyetteki ifadesinde olay günü alkol aldığını ve yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenilen T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Dehşete düşüren olay: Boğazı kesilmiş şekilde bulundu
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Olay, öğle saatlerinde, Belkız Mahallesi'nde meydana geldi.
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Boş arazide, kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Dehşete düşüren olay: Boğazı kesilmiş şekilde bulundu
Gaziantep'te, boş arazide boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, kadına ait cansız beden bulundu.


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