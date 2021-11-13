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Elazığ'da akılalmaz olay: 'Kadın tepeden başıma düşmüş, gözümü açtım hastanedeyim'

Elazığ’da 10. kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetmiş, üzerine düştüğü Vedat Güven ise yaralanmıştı. Hastanede tedavisi süren Güven, “Kadın tepeden başıma düşmüş, gözümü açtım hastanedeyim. Hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Elazığda akılalmaz olay: Kadın tepeden başıma düşmüş, gözümü açtım hastanedeyim
Üzerine 10. kattan kadın düşen adam yaşadıklarını anlattı.

Olay, 2 gün önce kentin en işlek yerlerinden olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10’uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu Rahaf Muhammed adlı kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan Vedat Güven’in üzerine düştü.

Olayda kadın ile adam ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve adam, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şans eseri hayattan kalan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Güven o anları anlattı.

DHA

İzzetpaşa’ya kadar geldiğini hatırladığını söyleyen Vedat Güven, “İnşaattan çıkmıştım. Çocuklar bir şey istemişti eve gidiyordum. Karşıya geçtim. Kafeden kadın üzerine düşmüş diyorlar. Benim üzerime mi düştü, yere çarpıp oradan mı geldi ya da sağa sola mı çarptı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Kadın tepeden başıma düşmüş. Ama nasıl düştü nasıl oldu bilmiyorum. Ben onun düştüğünü de hatırlamıyorum. Bağırma, çağırma sesi de duymadım. Bir ses gelse kaçarım. Normal yoluma devam ettim.

DHA
  • Sırtımda platinler var. Sol kolumda kırık var. İyileşmezse bir daha ameliyata alacaklar. Doktor dedi 1 sene çalışmazsın. Sabah sosyal medyadan biri bana ‘Beni tanıyor musun’ diye yazdı. Tanımazsın canını ben kurtardım diyerek espri yaptı. Dilin boğazın kaçmıştı dedi. Dilini çıkardım, kalbine bir abla masaj yapınca nefes almaya başladın dedi. Sadece gözümü açtım hastanedeyim. Ondan sonra hatırlamıyorum” dedi.

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