Gündem Kayseride kan donduran olay Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü
KAYSERİ

Kayseri'de kan donduran olay: Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti.

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Haber Merkezi İHA
Kayseride kan donduran olay: Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü
Tartıştığı öz kızının boğazını kesti, kendisini ihbar etti.

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İHA
  • İlk incelemede Ş.T.’nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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