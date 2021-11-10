Samuray kılıcıyla öldürüldü: Ataşehir'de lüks rezidansta kadın cinayeti

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

DHA

Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi.

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Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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