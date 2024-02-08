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Bolu'da ortalık karıştı! Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu: Yedi gözaltı

Bolu'da gece saatlerinde bir eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı. Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

00:58 - 8/02/2024 Perşembe
IHA
Bolu'da iki grup arasında kavga.
Bolu'da iki grup arasında kavga.

Bolu'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga güçlükle yatıştırıldı. Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bolu
#Eğlence Mekanı
#Kavga
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