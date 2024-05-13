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Türkiye Petrolleri personel alımı yapıyor: İşte TPAO ön lisans ve lisans eleman alımı başvuru detayları...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işe alım yapacağını açıkladı. TPAO iş ilanına göre, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 150 personel alacak. Türkiye Petrolleri personel alımı başvuruları 9 Mayıs itibariyle başlamıştı. Peki Türkiye Petrolleri alımları başvurusu ne zaman bitiyor? TPAO işe alım şartları nelerdir? İşte, görev yeri ve kadro dağılımı...

14:39 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:40 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye Petrolleri personel alımı
Türkiye Petrolleri personel alımı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 150 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki TPAO hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar ve başvuru ekranı...

TÜRKİYE PETROLLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye Petrolleri personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. TPAO iş ilanına göre adaylar Şırnak İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilir. Başvurular 9 Mayıs 2024 tarihi ile 13 Mayıs tarihi arasında yapılacak.

TÜRKİYE PETROLLERİ PERSONEL ALIMI KPSS PUANI İLE Mİ OLACAK?

Türkiye Petrolleri verdiği iş ilanında; TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 122 ön lisans mezunu personel alacağını duyurdu. Adaylar KPSSP93 puanı üzerinden değerlendirilecek.

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne toplamda 28 lisans mezunu personel alınacak. Sadece Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvuranlar KPSSP48 puanı üzerinden değerlendirilecek. Diğer adaylar içinse KPSSP3 puanı göz önüne alınacak.

TÜRKİYE PETROLLERİ ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilecek adaylar için belirlenen kadro dağılımı şöyle;

  1. Üretim Operatör Yardımcılığı - 66 kişi
  2. Elektrik İşleri - 20 kişi
  3. Ambar İşleri - 2 kişi
  4. Malzeme Eksperliği - 4 kişi
  5. Harita Teknisyenliği - 2 kişi
  6. Servis (Büro) İşleri - 13 kişi
  7. İnşaat Teknisyenliği - 2 kişi
  8. İş Güvenliği İşleri - 2 kişi
  9. 3 Sistem Destek İşleri - 2 kişi
  10. Muhasebe İşleri - 1 kişi
  11. Tedarik ve Lojistik - 2 kişi
  12. İşleri - 2 kişi
  13. Laboratuvar İşleri - 6 kişi

TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 personel; Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ise 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak olup toplamda 28 personel istihdamı sağlanacak.

TÜRKİYE PETROLLERİ LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak

Akıcı İngilizce konuşabilmek

"B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek

TPAO ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel Şartlar:

Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak

Kamu personeli alım iş ilanları: KPSS'li KPSS'siz çok sayıda kadrolu ve sözleşmeli eleman alınacak! Hangi kurum alım yapıyor?

Kamu personel alım ilanları iş başvurusu yapacak tarafından yakından takip ediliyor. Kamu alımları iş ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için açtıkları ilanlardır. Kamu personel alımı, memur işçi ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Kamu işçi ve memur alımı Resmi Gazete iş ilanları yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Kamu personel alımı iş ilanları, kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin gündeminde. Kamu iş başvurusu için iş ilanları gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve İçişleri Başkanlığı başta olmak üzere kamu kurumları çok sayıda personel alımı yapıyor. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı-memur işçi ilanları.

#Türkiye Petrolleri personel alımı
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