Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 150 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki TPAO hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar ve başvuru ekranı...
TÜRKİYE PETROLLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Türkiye Petrolleri personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. TPAO iş ilanına göre adaylar Şırnak İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilir. Başvurular 9 Mayıs 2024 tarihi ile 13 Mayıs tarihi arasında yapılacak.
TÜRKİYE PETROLLERİ PERSONEL ALIMI KPSS PUANI İLE Mİ OLACAK?
Türkiye Petrolleri verdiği iş ilanında; TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 122 ön lisans mezunu personel alacağını duyurdu. Adaylar KPSSP93 puanı üzerinden değerlendirilecek.
TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne toplamda 28 lisans mezunu personel alınacak. Sadece Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvuranlar KPSSP48 puanı üzerinden değerlendirilecek. Diğer adaylar içinse KPSSP3 puanı göz önüne alınacak.
TÜRKİYE PETROLLERİ ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilecek adaylar için belirlenen kadro dağılımı şöyle;
- Üretim Operatör Yardımcılığı - 66 kişi
- Elektrik İşleri - 20 kişi
- Ambar İşleri - 2 kişi
- Malzeme Eksperliği - 4 kişi
- Harita Teknisyenliği - 2 kişi
- Servis (Büro) İşleri - 13 kişi
- İnşaat Teknisyenliği - 2 kişi
- İş Güvenliği İşleri - 2 kişi
- 3 Sistem Destek İşleri - 2 kişi
- Muhasebe İşleri - 1 kişi
- Tedarik ve Lojistik - 2 kişi
- İşleri - 2 kişi
- Laboratuvar İşleri - 6 kişi
TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 personel; Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ise 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak olup toplamda 28 personel istihdamı sağlanacak.
TÜRKİYE PETROLLERİ LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar:
Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak
Akıcı İngilizce konuşabilmek
"B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek
TPAO ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Genel Şartlar:
Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak