Gündem Bombacıyı 7 bin 500 liraya kaçırdım
YEREL GÜNDEM

Bombacıyı 7 bin 500 liraya kaçırdım

İstiklal’deki patlamayla ilgili Bulgaristan’da yakalanan Hazni Gölge, terör saldırısının planlayıcısını nasıl kaçırdığını anlattı: Bilal Hassan’ı saldırıdan habersiz 20 kişilik bir grupla 7 bin 500 liraya Bulgaristan’a götürdüm. Gruptakiler daha sonra Romanya’ya geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bombacıyı 7 bin 500 liraya kaçırdım
İstiklal Caddesi.

İstiklal’de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Terör saldırısını planlayan PKK’lı Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan’da yakalanıp Türkiye’ye teslim edilen Hazni Gölge’nin (44) İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. Yakalandıktan sonra 2 ayrı suçtan 6 yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Gölge, dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına 6 saat ifade veren Gölge, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Gölge’nin, Güneş’in üst pozisyonunda olduğu, Hassan’ın Bulgaristan’a kaçırılmasını organize ettiği belirtildi. Gölge, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklandı.

7 BİN 500 LİRAYA GÖTÜRDÜM

Hazni Gölge’nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Batman doğumlu olan Hazni Gölge, 1990’dan beri Edirne’de ikamet ettiğini, minibüsle Bulgaristan’a kaçak yollardan insan taşıdığını anlattı.

Terör saldırısını planlayan Bilal Hassan’ı, İstanbul’daki bombalı saldırıdan habersiz olarak 20 kişilik bir grupla 7 bin 500 lira karşılığında Bulgaristan’a götürdüğünü söyleyen Gölge, gruptakilerin daha sonra Romanya’ya geçtiği bilgisini verdi. Gölge “Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. Bombacı olduğunu bilmiyordum. Hüseyin gözaltına alınınca durumu anladım. Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim” dedi.

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