Gündem İstiklal Caddesindeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassanın görüntüleri ortaya çıktı
POLİTİKA

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Ammar Jarkas’ın, saldırının Türkiye’deki organizatörü Bilal Hassan’ı sınıra götürüp Bulgaristan’a kaçırdığı ifade edilmişti.

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İstiklal Caddesindeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassanın görüntüleri ortaya çıktı
Saldırının organizatörü Bilal Hassan.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı.

Bilal Hassan.
Bilal Hassan.

Bombayı o verdi

İfadelerin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle saldırının nasıl gerçekleştirildiği de netleşiyor. Polisin peşinde olduğu ve saldırının Türkiye ayağının kilit ismi olan Bilal Hassan’ın kadın terörist Ahlam Albashir’le birlikte Yasir el-Korali’nin kullandığı korsan taksiyle Taksim’e geldiği belirlendi. Albashir, Beyoğlu’na gelince Bilal Hassan’dan bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. Bilal Hassan, Albashir’i bıraktıktan sonra aynı korsan taksiyle Esenler’e geri döndü ve insan kaçakçısı Ammar Jarkas’la buluştu.

Kilit ismi Edirne'ye götürdü

Saldırıyı gerçekleştiren Albashir, Hassan’ı aradı. Ancak Hassan, olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashir, taksiyle Esenler’deki evine geri döndü. Bu sırada yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmek istediği tespit edilen Hassan, Ammar Jarkas’la birlikte Edirne’ye gitti. İstanbul’a geri dönen insan kaçakçısı Jarkas ise polis ekiplerince yakalandı. Jarkas kardeşler ve Yasir el-Korali’nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Faillerin sahte evlilik belgesi ortaya çıktı

Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile firari terörist Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Belgeye göre Albashır, 1000 Suriye dinarı karşısında Bilal Hassan ile evlendirildi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.

Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
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Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan

İstikal'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış
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İstikal'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış

İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
FOTOĞRAF 18
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın ifadesi ise saat 11.30’da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır’ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.
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Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.
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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
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Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar masum insanlardan ne istediniz şeklinde tepki gösterdi.
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Aralarında terörist Ahlam Albashırın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne konuldu.
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İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.
Tarlasında yetiştirdi

Tarlasında yetiştirdi

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Benzine bir indirim daha

Benzine bir indirim daha

​Yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
İstiklal Caddesine saldırı düzenleyen terörist patlamadan önce bombalı çantayla alışveriş yapmış

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