Bu kadarına da 'pes': Şehit yakınları gazilerin adını kullanıp aylık 500 bin lira kazanmışlar



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fikret T.'nin yaptığı çetenin kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Çete üyelerinin STK'lar, ticari işletmeler ve vatandaşları arayıp, kendilerini emekli albay, gazi üsteğmen ve astsubay olarak tanıtıp, şehit yakınları ile gaziler için para topladığı saptandı.

Kimlikleri de saptanan şüphelilere yönelik İzmir ile Ankara, İstanbul, Düzce ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hediye göndermişler

Çetenin, para yardımını kabul eden vatandaşlardan 100 TL ile 300 TL arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi.

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Şüphelilerin, abonelerden 6 ayda bir veya her yıl düzenli olarak bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan komisyon aldıkları saptandı.

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Şüphelilerin, abonelerden 6 ayda bir veya her yıl düzenli olarak bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan komisyon aldıkları saptandı.

Ayda 500 bin lira haksız kazanç

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri ve çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin aylık kazançlarının 500 bin TL olduğu belirlendi.