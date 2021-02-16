Gündem Yine FETÖ yalanıyla dolandırdılar 180 kilometre yol gidip 66 bin lirasını teslim etti
ADİYAMAN

Yine FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 180 kilometre yol gidip 66 bin lirasını teslim etti

Adıyaman’da belediye işçisi, “Oğlunu FETÖ’den içeri atarız” diyen dolandırıcıların tuzağına düştü. Bankadan çektiği 66 bin TL’yi, 180 kilometre giderek dolandırıcılara teslim etti. Taksiyle dolandırıcıların istediği yere giden mağdur vatandaş, "Beni telefonda yönlendirdiler. Boş bir araziye gittim. Oraya gittiğimde dolandırıldığımı anladım. Parayı bırakmak istemedim ama ‘parayı bırak, yoksa seni vururuz’ dedi. Mecburiyetten parayı bırakmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Mağdur işçi Çolak, aylardır dolandırıcıların yakalanmasını ve parasını geri almayı umut ediyor.
Mağdur işçi Çolak, aylardır dolandırıcıların yakalanmasını ve parasını geri almayı umut ediyor.

Kendilerini polis, jandarma, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 3 bin 500 TL maaş ile çalışan Abdullah Çolak’ı tuzağa düşürdü. Yaklaşık 4 ay önce Abdullah Çolak’ı arayan bir kişi, ‘emniyetten’ aradıklarını söyleyerek Çolak’ı dolandırdı. Bankadan 66 bin TL çeken Çolak, bu parayı ticari taksi ile Adıyaman’dan 180 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa’ın Akçakale ilçesi yakınlarında bulunan boş bir araziye bıraktı.

  • ‘Oğlunu FETÖ’den içeri atarız’ tehdidine kanan Abdullah Çolak, araziye gittiğinde etrafta kimseyi göremeyince dolandırıldığını anladı. Abdullah Çolak parayı bırakmak istemezken, dolandırıcıların ‘parayı bırakmazsan seni öldürürüz’ tehdidi üzerine parayı bıraktı.

6 çocuk annesi yaşlı kadının 10 yıllık birikimini FETÖ bahanesiyle çaldılar
GÜNDEM
6 çocuk annesi yaşlı kadının 10 yıllık birikimini FETÖ bahanesiyle çaldılar

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Abdullah Çolak, “Telefonda bana ‘emniyetten arıyoruz’ dediler. Beni emniyete çağırdılar. Emniyete yaklaştığımda, FETÖ operasyonu yapıldığını, örgütü çökertmek için para çekmemi istediler. Parayı devletin geri ödeyeceğini söylediler. Oğlumun Kıbrıs’ta astsubay olduğunu söylediler. Bende bundan dolayı yanıldım. Söylediklerini yapmadığım takdirde oğlumu FETÖ’den içeri atacaklarını söylediler. Ben de ona kandım, yanıldım. 60 bin TL bankadan, 6 bin TL kredi kartından olmak üzere toplam 66 bin TL çektim. Sonra ticari taksi ile Şanlıurfa Akçakale yoluna gittim. Beni telefonda yönlendirdiler. Boş bir araziye gittim.

Tüm uyarılara rağmen FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi
GÜNDEM
Tüm uyarılara rağmen FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi

  • Oraya gittiğimde dolandırıldığımı anladım. Parayı bırakmak istemedim ama ‘parayı bırak, yoksa seni vururuz’ dedi. Mecburiyetten parayı bırakmak zorunda kaldım. Beni oğlumla ve canımla tehdit ettiler. Aylık 3 bin 500 TL maaş alıyorum, o da krediye gidiyor. Çoluk çocuk mağdur. Evi satacağım, borcumu kapatacağım. Başka kredilerim de vardı. Bu olaydan önce çekmiştim, evi yeni almıştım. İki kredi olunca ödeyemiyorum” dedi.

Yine aynı senaryo: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
GÜNDEM
Yine aynı senaryo: Parasını dolandırıcılara kaptırdı


Abdullah Çolak, daha sonra konuyu polis ve jandarmaya bildirdi. Çolak, aylardır dolandırıcıların yakalanmasını ve parasını geri almayı umut ediyor.

Abone Ol Google News
Katlanabilir iPhone geliyor

Katlanabilir iPhone geliyor

​2023 yılında satışa çıkabilir.
Dinlene dinlene dükkan soydu

Dinlene dinlene dükkan soydu

Hırsızın soygun esnasında yaptıkları pes dedirtti.
Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Daha büyük bir acı yok yeter artık teslim olun

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

​'Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım'
5 Ağustos'tan<br>bu yana en düşük seviyede

5 Ağustos'tan
bu yana en düşük seviyede

​Dolar'daki aşağı yönlü hareket hız kesmeden sürüyor.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

​Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Müşteri<br>sırrı sayılacak

Müşteri
sırrı sayılacak

Bankacılıkta dikkat çeken düzenleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.