|
Gündem

Buca'da huzur uygulaması: 310 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde 10 gün içerisinde yapılan huzur uygulamalarında 33 bin 308 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı.

Semih Bozkuş
00:39 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Buca'da zehir tacirlerine darbe.

Buca'da zehir tacirlerine darbe.

İzmir'in Buca ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından 10 gün içerisinde yapılan huzur uygulamalarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 93’ü tutuklandı.


Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarının önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, 33 bin 308 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı. Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 136 kişi kıskıvrak yakalandı. Uygulamalarda ayrıca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, polis ekipleri tarafından 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



93 şüpheli tutuklandı


Buca polisinin huzur uygulamalarında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlara karışan şüphelilerden 93’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#İzmir
#Buca
#Huzur Uygulaması
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ne zaman yatacak Kasım 2023? İşte ödeme takvimi...