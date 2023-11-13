Ev sahibi sokakta tartıştığı kiracısını öldürüp kayıplara karıştı

İzmir'de farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüpheliler 7 Kasım'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 15'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere yedi şüpheli serbest bırakıldı.