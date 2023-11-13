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Ev sahibi sokakta tartıştığı kiracısını öldürüp kayıplara karıştı

İzmir'de ev sahibi, sokakta karşılaşıp tartıştığı kiracısını tabancayla vurarak öldürerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

09:56 - 13/11/2023 Pazartesi
DHA
Ahmet Alkan

Ahmet Alkan

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde kira artışı nedeniyle mahkemelik olan ev sahibi Halil İbrahim U. (78) ile kiracısı Ahmet Alkan (28) arasında karşılaştıkları sokakta tartışma yaşandı.


Halil İbrahim U., kiracısı Ahmet Alkan'a tabancayla ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.


Ahmet Alkan, kanlar içinde yere yığıldı.


Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Hastanede can verdi


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Alkan'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.


Ahmet Alkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri kaçan ev sahibi Halil İbrahim U.'yu yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#İzmir
#cinayet
#kiracı
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