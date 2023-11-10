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Yunan unsurlarınca itilen 132 kaçak göçmeni Türk ekipler kurtardı

İzmir'de, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

07:23 - 10/11/2023 Cuma
DHA
Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit etti.


Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen ve denizde mahsur kalan 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

 Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.







#İzmir
#Yunan unsurları
#Göçmen
22 dakika önce
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