Yunan unsurlarınca itilen 132 kaçak göçmeni Türk ekipler kurtardı

Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit etti.
Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen ve denizde mahsur kalan 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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22 dakika önce