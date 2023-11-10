Sağlık vurguncuları tutuklandı: Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin etmişlerdi

İzmir merkezli altı ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaç yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Kasım'da farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak ya da şifrelerini elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.