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Sağlık vurguncuları tutuklandı: Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin etmişlerdi

İzmir'de farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüpheliler 7 Kasım'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 15'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere yedi şüpheli serbest bırakıldı.

19:01 - 10/11/2023 Friday
Güncelleme: 19:53 - 10/11/2023 Friday
AA
Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin eden 15 şüpheli tutuklandı.

Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin eden 15 şüpheli tutuklandı.

İzmir merkezli altı ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaç yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Kasım'da farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak ya da şifrelerini elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında 2 eczacının da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete, pompalı tüfek, otomatik tabanca ile 17 kartuş, dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirilmişti.



#doktor
#e-imza cihazları
#ilaç
#yeşil ve kırmızı reçete
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