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30 milyonluk sahte dolgu operasyonu

İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, kaçak yollarla Türkiye’ye ilaç getirip Başakşehir’de depolayan 2 şüpheliyi izlemeye aldı.

Şahin Şen
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 05:42 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ürünlerin 30 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Ürünlerin 30 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece başsavcılığı koordinesinde çalışan ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası şüphelilerin güzellik merkezlerinde kullanılan ilaçları Orta Doğu ülkelerinden getirdikleri tespit edildi. Kişisel bakım ürünlerin depolandığı iki adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 bin 159 adet dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan ürün, bin 407 adet tıbbi cihaz, 154 adet botoks ilacı, 206 botoks cihazı ele geçirildi. Ürünlerin 30 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Öte yandan soğuk zincir korunarak saklanması gereken ürünlerin bozulduğu da ortaya çıktı.


#İstanbul
#Başakşehir
#operasyon
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