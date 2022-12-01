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POLİTİKA

Bugünden itibaren başlıyor: Uymayanlara ceza kesilecek

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması bugün başlıyor. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

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Bugünden itibaren başlıyor: Uymayanlara ceza kesilecek
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Bugün başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

CEZASI 1152 LİRA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

"TRAFİK HEPİMİZİN ORTAK ALANI"

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği konusunda çok yol kat ettiklerini ve toplumda yaygın bir bilinç oluştuğunu aktararak şunları söyledi:

  • "Trafik hepimizin ortak alanı. Bilinçli bir araç sahibi trafiğe çıkmadan önce nasıl düzenli olarak araç bakımlarını, rutin kontrollerini aksatmadan yaptırıyorsa bulunduğu bölgenin iklim ve hava şartlarını dikkate alarak daha güvenli bir sürüş için kış lastiklerini kullanmak da bu bilincin bir parçasıdır, olmalıdır. LASİD olarak her fırsatta bu bilincin gelişmesi, toplumun her alanındaki farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz."

"KIŞ LASTİĞİ İÇİN KARIN YAĞMASINI BEKLEMEYİN"

Kurt ayrıca, "Kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin" uyarısında da bulundu.

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