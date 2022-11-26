Türkiye dostlarıyla büyük güç: Savunmada süper lige çıkacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni”nde konuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de katıldığı törende Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD’ye silah yağdıran ABD’ye tepki gösterdi. “Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını burada tekrar çizmek istiyorum” diyen Erdoğan özetle şunları söyledi:

HER DAMLA KANIN HESABINI SORACAĞIZ

“Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız. Diğer türlü ömürlerinin baharındayken bizden kopartılan öğretmenlerimizin 5 yaşındaki masum çocukların mahşer gününde yüzlerine bakamayız. Bugüne kadar aziz şehitlerime mahcup olacak hiçbir adım atmadık, inşallah bundan sonra da atmayacağız.”

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MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

“DEAŞ’la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükûnet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden girip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez.”

DOSTLARIMIZLA ÇOK DAHA BÜYÜĞÜZ

Savunma sanayiindeki gelişime dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade etmektedir. Hiç şüphesiz bu noktaya gelmemizde savunma sanayiimizin çok önemli katkısı vardır. Savunma sanayii alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750’yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık.”

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4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

“Bu alanda 248 milyon dolar olan yıllık ihracatımız da yıl sonu itibarıyla inşallah 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacaktır. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyoruz. 2023 savunma sanayiimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir sene olacak, Kızılelma üretim hattına girdi, ilk uçuşunu yapacak.”

GURUR DUYUYORUZ

“Savunma sanayii alanında Türkiye’yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem askeri hem de özel tersanelerimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen deniz platformlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Milgem projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri, dünya çapında rekabet gücüne sahiptir.”

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TÜRKİYE HEP PAKİSYANIN YANINDA OLDU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de törende yaptığı konuşmada Pakistan ile Türkiye’nin zor zamanlarında birbirine yardım ettiğini belirterek, “Eşsiz ilişkilerimiz var. Dünyadaki hiçbir gücün bozamayacağı veya zayıflatamayacağı ilişkilere sahibiz” dedi. “Türkiye depremde, selde Pakistan’ın yanında oldu. Uluslararası platformlarda Pakistan’ın davasına her zaman destek verdi” diyen Şerif, “Kalplerimiz birlikte atıyor fakat buna karşılık yatırım ilişkilerimiz, tarihi ilişkilerimizle ve kardeşliğimizle orantılı değil” diye konuştu. Şerif, MİLGEM Projesi için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’ye teşekkür etti. Dünyanın “büyük gerilimlerle” karşı karşıya olduğunu söyleyen Şerif, şöyle konuştu: “Bugün, Pakistan Donanması için bu harika geminin denize indirilmesine tanık olmak için buradayız. Pakistan ve Türkiye, savunma yeteneklerini geliştirmeye derinden bağlı olduğunu vurguluyor ve dedikleri gibi ‘Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olmalısınız’, yani bu proje savaş için değil barış için tasarlanmıştır.”

İLİŞKİLERİMİZİ TAÇLANDIRACAK

MİLGEM Projesi’nin üçüncüsü PNS Khaibar dün suya indirildi. “Kardeşim Şahbaz Şerif’i yeniden ülkemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum” diyen Erdoğan, “Kardeş Pakistan’la savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli iş birliği projelerimiz arasında MİLGEM yer alıyor. Bugün MİLGEM gemilerinden Khaibar Korveti’nin denize indirilme töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Milli mücadele günlerimizde Pakistanlı kardeşlerimizin kendi çektikleri sıkıntılara aldırmadan bizlere verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık. Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur” dedi. Erdoğan, projenin dördüncü son gemisinin 2025’in Şubat ayında teslim edileceğini söyledi.

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