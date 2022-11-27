Asya ve Afrika'ya gaz atağı: Petrolü ve doğal gazı birlikte çıkaralım

Doğal gazda merkez olmaya yolunda enerji arz güvenliği için kaynaklarını çeşitlendiren Türkiye, enerjide merkez olma hedefiyle yeni adımlar atıyor. Türkiye, bundan sonraki süreçte ise gaz ve petrol ithal edilen ülkelerin, petrol ve gaz üretiminde de rol almayı hedefliyor. Edinilen bilgilere göre; Türkiye bu yıl LNG ithal ettiği Endonezya, Malezya, Katar ve Cezayir'de üretime de ortak olmak istiyor. Söz konusu ülkelerin ise Türkiye'nin bu talebine pozitif baktığı öğrenildi. Ülkeler arasında karşılıklı davet teklifleri gerçekleşti.

EKİPMAN VE ALTYAPI DESTEĞİ

Türkiye'nin, yeni işbirlikleriyle doğal gaz alanındaki bilgi, birikim ve tecrübesinin bu ülkelere aktarılması planlanıyor. Ülkelerde doğal gaz ve petrol çıkarılması konusunda ekipman, eleman ve altyapı desteğinin sağlanabileceği belirtiliyor. Söz konusu ülkelere doğal gazın sıvı hale getirilmesinde destek verilmesi de gündemde.

REKLAM

ERTUĞRUL GAZİ ETKİN ROL OYNAYACAK

Bu kapsamda Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nin bu ülkelere giderek gazı sıvı hale getirip satılması da planlanıyor. Yine Ertuğrul Gazi'nin gazı alıp Türkiye'ye getirerek TürkAkım'ı üzerinden Avrupa'ya gaz verebileceği ifade ediliyor. Türkiye’nin sahip olduğu sismik arama ve sondaj gemilerinin de söz konusu ülkelerde bulunan sahalarda arama ve sondaj faaliyetlerine destek olması da konuşulan konular arasında. Üretici ülkelerin çalışmalarından pay alınmasının yanı sıra Türkiye; Karadeniz ve Akdeniz’de devam eden gaz çalışmaları ile Güneydoğu’da devam eden petrol arama çalışmaları konusunda da iş birlikleri yapmayı hedefliyor.

10’DAN FAZLA ÜLKEDEN DOĞAL GAZ ALIYORUZ

Doğal gaz alımını Azerbaycan, İran ve Rusya'dan boru hatları üzerinden temin eden Türkiye; LNG'de ise başta Cezayir, Nijerya, Ekvator Ginesi, Angola, Kamerun, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago gibi ülkelerden alım yapıyor.

REKLAM

KARADA İKİ DEPOLAMA MERKEZİ

Türkiye’de yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli BOTAŞ’a ait Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli özel işletme Egegaz LNG Terminali olmak üzere karada kurulu iki LNG ithalat terminali bulunuyor. Ayrıca özel sektöre ait Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. Ertuğrul gazi FSRU da faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’deki LNG ve FSRU tesisleriyle sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesi 133 milyon metreküpü buluyor.

TPAO, PATRONAS VE SONATRACH İLE TEMASTA

Türkiye’nin bu konuda işbirliği yaptığı ülkelerden biri Malezya olarak öne çıkıyor. Petrol ve doğal gaz arama ve üretme ortaklığı için Türkiye ile Malezya; iş birliği yapma konusunda prensipte görüş birliğine vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Ağustos’ta; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Malezyalı petrol ve doğal gaz şirketi Petronas’ın ortaklaşa adımlar atabileceğinin işaretini, “Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. Üçüncü bir ülke olarak Çin de bu sürece dahil olabilir” açıklamasıyla vermişti.

Türkiye Malezya’nın ardından Cezayir ile de ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak. Bu çalışmalar iki ülkenin ulusal enerji şirketleri Sonatrach ile Türkiye Petrolleri arasında ortak yürütülecek.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz

GÜNDEM Karadeniz gazı Cumhuriyetin 100. yılında milletle buluşacak