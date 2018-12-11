Bunları niye görmüyorsunuz?

Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerin bu konudaki çifte standartlı bakışına dikkati çekti. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Haklarını kullanamayan insanlar, şahsiyet kazanamaz. Dolayısıyla sorumluluk sahibi de olamaz. İnsanlara haklarını kullandırmayanlar toplumlar da medeni olamaz. Göklerdeki ve yerdeki her şey, akıl, konuşma, iyiyi kötüden tefrik edebilme kabiliyeti olan insan içindir. Cinsiyeti, rengi, dili, ırkı, kültürü ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir.

VEDA HUTBESİ EN ÖNEMLİ İNSAN HAKLARI BELGESİ

Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi bizim medeniyetimizin en önemli insan hakları belgelerinden biri olarak geçerliliğini korumayı sürdürüyor. İnsan hakları denilince akla Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' ifadesi gelir. Dört kelimelik bu sözün ifade ettiği manadan daha güçlü, daha yüce bir insan hakları ölçüsü var mıdır, bilmiyoruz.

EN KÖTÜ SİCİLE SAHİPLER

Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların eskiden beri insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olmaları tesadüf değildir. Nitekim kendilerine kurdukları huzur ve refah dünyasında insan hakları üzerine ahkam kesenlerin, konu diğer coğrafyalara ve toplumlara geldiğinde bir anda renk ve karakter değiştirdiğini görüyoruz. İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler.

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HADİ ŞİMDİ DE YAYINLAYIN

Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel medyada, Fransa'daki hadiseleri izlemedik, Hollanda'yı, Brüksel'i izlemedik. Neredesiniz? Ama Gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlayın, yayınlamadılar, niye? Dürüst değiller, samimi değiller.

DEMOKRASİYİ ASKIYA ALDILAR

Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, bizi sınırlarımızı açmaya davet edenler, kendi topraklarına yönelen aynı insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı? Onlar, dünyada hala bir vahşet sergilemekten öte bir şey yapmıyorlar. Terör örgütleri ülkemize saldırırken, bizi demokrasi sınavına tabi tutanlar, bombaların ve silahların namluları kendilerine yöneldiğinde demokrasiyi de insan haklarını da askıya almaktan çekinmediler.

Medeniyet makyajı aktı

Erdoğan, "Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Myanmar'da insanlığı yıkıntılar altında bırakanlardır. Bakılacak yer, Afrika'nın her köşesinde insanlığı, açlığı ve susuzluğun pençesine terk edenlerdir. Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de oyuz. Özellikle Avrupa ve Amerika için söylenecek söz, medeniyet makyajının aktığı ve altındaki gerçek yüzlerin ortaya çıkmaya başladığıdır" dedi.

Kibir abideleri milletten koptu

Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladıkları 74 şehirde gece gündüz çalışılacağını anlatan Erdoğan, “Bizim için sadece belediye başkanlığını kazanmak yetmez. Aynı zamanda mümkün olan en yüksek oyu da almak mecburiyetindeyiz. Milletimizin güvenini kazanmadan, oyunu da gönlünü de kazanamayız. Bunun için her fırsatta milletimize efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi söylüyoruz. Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen ve konuşulamayan kişi durumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şeyi görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur” diye konuştu. Erdoğan, AK Parti’nin şu veya bu kişinin, dar kadronun değil, bizatihi milletin partisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan, karşısında şahsımı bulur. Taşıdıkları tüm unvanları, geldikleri mevkileri, makamları AK Parti’ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesi haline dönüşerek milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yılı aşkındır siyaset yapan bir kardeşiniz olarak bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi belirtmek isterim. İsimler gelir geçer. Baki kalan sadece davalardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz davamızadır. Hizmetimiz milletimizedir. Yol arkadaşlarımın hepsinin da aynı anlayışa sahip olduğuna, aynı bilinçle hareket ettiğine inanıyorum.”

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Kimse Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkmasın

Türkiye'nin insan hakları uygulamaları konusunda modern çağın yaklaşımlarına uygun en önemli adımları AK Parti iktidarları döneminde attığını belirten Erdoğan, yapılan yatırımlar ve getirilen hizmetlerle milletin hayat kalitesinin yükseltildiğini, hak ve özgürlükler çıtasının yukarı taşındığını kaydetti. Türkiye'de hiç kimsenin kökeninden, inancından, meşrebinden, kıyafetinden, düşüncesinden, ibadetinden, insani tercihlerinden dolayı horlanmadığı, ötekileştirilmediği bir yaklaşımı hakim kıldıklarını belirten Erdoğan, bu süreçte çok büyük direnişle karşılaştıklarına, önlerine çıkarılan engelleri sabırla ve kararlılıkla aştıklarına işaret ederek, kurulan tuzakları dikkatle ve dirayetle bozarak yola devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, statükonun temsilcilerinin, terör örgütlerinin, darbecilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Türkiye bu testi vesayetinden darbesine, teröründen mültecisine kadar tüm boyutlarıyla yaşamış ve alnının akıyla tamamlamıştır. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz" dedi.

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