Muhalefet çıkmazda

31 Mart için CHP ile İYİ Parti arasında sürdürülen işbirliği görüşmelerinin sonuç alınacağı kritik haftaya girildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta sonu gözlerden uzak gizlice buluştuğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve Akşener işbirliği çalışmasını yürüten heyetin formülü üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde bir sonuç elde edilemedi. Liderler zirvesinde Ankara başta olmak üzere büyükşehirler üzerinde yaşanan krizin çözülemediği belirtiliyor.

Akşener, özellikle Ankara'da kendi adaylarının desteklenmesini isterken bu ismin Mansur Yavaş olması konusundaki ısrarını devam ettiriyor. CHP ise kendi belediyelerini ve kıl payı kaçırılan illeri İYİ Parti'ye bırakmak istemiyor.

YAVAŞ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, işbirliğinde krizin baş nedeni olan Ankara'da ise adaylar arasında ismi geçen Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım da görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Yıldırım, Akşener ile görüşmüştü. Yavaş ise Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemişti. Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Akşener ile görüşmesinin ardından bu hafta içerisinde Yavaş'a randevu vereceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ile görüşmesinin ardından işbirliği kararını vermesi bekleniyor.