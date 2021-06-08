Gündem Burhan Dalğalinin 9 yıl 3 aya kadar hapsi istendi
İSTANBUL

Burhan Dalğali'nin 9 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

"Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla yargılanan 'sahte hoca' Burhan Dalğali'nin, 'Zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' ile 'Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi AA
Burhan Dalğalinin 9 yıl 3 aya kadar hapsi istendi
Burhan Dalğali

İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan evinde kadınları 'evliliklerini kurtarmak' vaadiyle dolandırmasıyla gündeme gelen ve daha sonra terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 'sahte hoca' Burhan Dalğali hakkındaki davada, duruşma Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Dini kisveler kullanarak itibar sağlamaya çalıştı"

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "İlahiyatçı öğretmen el Ensari" ismini kullanarak kendisini çevreye tanıttığını belirterek, sosyal medyada da bu ismi kullanan sanığın birtakım dini kisveler kullanarak kendisine itibar edilmesini sağladığını aktardı.

Sanık Dalğali'nin açık kimliği tespit edilemeyen bir kadının soyunmasını sağlayarak vücudunun çeşitli yerlerine yanında götürdüğü kitap ve defter türünde yazılı evraka bakıp birtakım yazılar yazdığı anlatılan mütalaada, sanığın sonrasında kadınla cinsel ilişkiye girdiği bildirildi.

9 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Mütalaada, sanık Dalğali'nin "Zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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