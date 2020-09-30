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Gündem İstanbulda kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran sahte hocaya hapis istemi
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İstanbul'da kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran sahte hocaya hapis istemi

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran sahte hocaya hapis istemi.
İstanbul'da kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran sahte hocaya hapis istemi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B’nin eşi mağdur Semanur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, Ebubekir B’nin "dini nikah tazelemek" için sanık Burhan Dalğali'yi evine çağırdığı belirtildi. 5 Eylül’de zanlı Dalğali'nın müştekilerin evine giderek, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi" diye konuştuğu anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden bin 600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedildi.

"Eşinle baş başa görüşmem lazım"

Dalğali'nin Ebubekir B’ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım" dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı belirtildi. İddianamede, sanık Dalğali’nin imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirterek kendini çevreye bu şekilde tanıtmaya çalıştığı ayrıca, sosyal medya profilinde isminin altında ‘İlahiyatçı Öğretmen El Ensari’ cümlesini ekleyerek çevresinde kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

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"Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık"

Dalğali'nin suçlamaları reddederek, kimseden para istemediğini, müşteki ve mağdurun kendi rızasıyla verdiği parayı mahallede dağıttığını savunduğu iddianamede, zanlı hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçlarından toplam 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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