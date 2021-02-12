Terör propagandasından yargılanan sahte hocaya tahliye: HDP'nin adının geçtiği yerde bulunmam

Esenler’de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istenen sanık Burhan Dalğali hakkında sosyal medyada yer alan başka fotoğraflar nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açılmıştı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan tahliye edilen ancak ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutukluluğu devam eden sanık Dalğali’nin yargılanmasına başlandı.

“Bana ders olsun ki HDP’nin adının geçtiği yerde bulunmayacağım”

Sanık Burhan Dalğali savunmasında, “PKK ile hiçbir alakam yoktur. O iftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Propaganda amaçlı bir dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur. Beş vakit namaz kılan bir vatandaşım yalan söyleyemem. Ne bayrak, ne Abdullah Öcalan’ın resmini görmedim ama bundan sonra bana ders olsun ki asla HDP’nin adının geçtiği, resminin bulunduğu yerde bulunmayacağım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Adli kontrol şartıyla serbest

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini ve yargılamaya konu paylaşımları yapan Tuncer Dalğali’nin tanık olarak talep etti.

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, Tuncer Dalğali’nin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.