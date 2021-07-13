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BURSA

Polise pompalı ile ateş açıp kılıçla direndi

Bursa'da devriye görevi yapan polis aracına bir binanın 5'inci katından ateş açıldı. Mermisi bitene kadar ateş etmeye devam eden saldırgan daha sonra kılıçla polise direndi. Şüpheli, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bursa haber: Polise pompalı ile ateş açıp kılıçla direndi
Şüpheli, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da sokakta devri görevinde bulunan polis aracına, bir binanın 5'inci kat balkonundan pompalı tüfekle ateş açıldı. Polisler kendilerini korumaya alırken, mermisi bitinceye kadar ateş açan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen kişi, ardından elindeki kılıçla tehditlerini sürdürdü. Şüpheli, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

TAKVİYE EKİP ÇAĞRILDI

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça (46) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesi üzerine aracı durdun polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.

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Saldırgan, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırgan, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

2 SAAT POLİSE DİRENDİ

Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü. Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.


Gözaltına alınan Akça'nın iki ablası ile birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Akça'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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