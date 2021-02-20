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KOCAELİ

Kocaeli'nde gürültü ihbarına giden ekiplere bıçaklı saldırı: İki polis yaralandı

Gürültü ihbarına giden ekiplere bıçaklı saldırı: İki polis yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gürültü şikayeti üzerine bir eve giden iki polis memuru saldırıya uğradı. Evdeki şahıslar tarafından bıçaklanan iki polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıslar ise

olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı
2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis memuru, sitedeki bir evden yüksek gürültü geldiği yönündeki vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti.

2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı

Polis ekipleri gürültünün geldiği apartmandaki daireye girdi. Dairede bulunan şahıslar bir anda kendilerini uyaran polis ekibine saldırdı. Çıkan arbedede, saldırgan şahıslar tarafından polis memurlardan birisi çenesinden, diğeri ise kasık bölgesinden yaralandı. Arbede sırasında saldırgan şahıslardan birisi de yaralandı.

2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı

POLİS MEMURLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Polis memurları telsizle durumu bildirmesi, üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı polis memurları, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı saldırgan, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarını yaralayan şahıslardan birisi ise apartman içinde saklanırken gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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