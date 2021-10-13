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BURSA

İtfaiye eri Türk bayrağını alevlerin arasından alıp karşı binaya astı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı müstakil evde yangın çıktı, alevlerin arasında kalan Türk bayrağını itfaiye ekipleri aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin arasından aldıkları Türk bayrağını karşıdaki binanın penceresine asarken, yangın söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Bursa haberleri: İtfaiye eri Türk bayrağını alevlerin arasından alıp karşı binaya astı
Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı.

Binanın 2’nci katında, evde kimse bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken durumu görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı
Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı

İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI ALEVLERİN ARASINDAN ALDI

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bir itfaiye eri ise binanın 2’nci katında pencerede asılı olan Türk bayrağını alevlerin arasından aldı.

Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı
Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı

KARŞI BİNAYA ASTI

Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiye eri, bayrağı karşıda bulunan binanın penceresine astı. Binayı saran alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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