Dolandırıcılara Çekirge darbesi

Bazı çetelerin pahalı ilaçları gerçek reçete ile iş birlikçi eczanelerden temin edip, Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de fahiş fiyata sattığı ortaya çıktı.

ABDULLAH SARİCA

Suç örgütlerine büyük darbe. “Çekirge” operasyonu ile 20 çete çökertildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın 9 ay süren takibi neticesinde 386 şüphelinin kimliği tespit edildi. 28 ildeki eşzamanlı operasyonlarla, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 şüpheliden 190’ı yakalandı. 151’i ise ifadeleri alınması için Emniyet’e davet edildi.

SAHTE RAPORLA ÖTV’SİZ ARABA

Aydın, Elazığ, Isparta, Kırıkkale, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak’taki 5 suç örgütünün engelli raporu, usulsüz reçete ve sigorta primi düzenlediği, ayrıca sahte PCR testi hazırladığı belirlendi. Şüphelilerin, normal şartlarda rapor alamayacak kişilere engel oranını arttırır şekilde rapor temin ettikleri, bu kişilerin de ÖTV muafiyeti ile araç alımında yüzde 40’a kadar avantaj, engelli maaşı, ücretsiz toplu taşıma kartı sağladıkları tespit edildi.

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GÜNDEM Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı yine kandırıldı

ARSA İÇİN KOMİSYON TOPLAMIŞ

Ankara, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Tekirdağ ve Muğla’da örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık yapan 5 çetenin hazine arazileri, gayrimenkul ve araç satışlarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Ucuza hazine arazisi de vaat eden şüphelilerin, komisyon toplayıp ortadan kayboldukları anlaşıldı.

İNŞAATTAN DAİRE SATMIŞLAR

Şüpheliler ev sahibi olma hayali kuranları da dolandırmış. Yapım aşamasındaki inşaatı gösterip daire satan dolandırıcılar bu kişilerden para toplamış. Emniyet birimleri naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım-satımı ve ihalede usulsüzlük yapanlar ile sürücü belgesi sınavına para karşılığı anlaştıkları kişilerin yerine joker ve dublör sokan çeteleri de deşifre etti.

Altınların sahte diye kandırdılar

Adıyaman ve Kütahya’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan çete, küçük işletme sahiplerini düşük faizli kredi vaadiyle dolandırmış. Kendini polis olarak tanıtan bir çete üyesi de “Ziraat Bankası soyuldu, bankadaki altınlarınız sahte mi kontrol edeceğiz. Evinize polis gelip altınları laboratuvara götürecek. İnceleyip teslim edeceğiz” diye yaşlı bir vatandaşın 800 bin liralık altınını almış.

Saadet zinciri kurmuşlar

Antalya, Edirne, Gaziantep ve Ordu’da saadet zinciriyle suç işleyen 2 örgüt tespit edildi. Yüksek kar vaadiyle gerçekte olmayan bir sistem kuran şüphelilerin, toplanan parayı ev, arsa, araç alım-satımı yapılarak kar sağlayacaklarını söyledikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin vatandaşları ağına düşürürek milyonlarca lira topladığı belirlendi.

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