Gündem Kayınpeder vahşeti Gelinini parçalayıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koydu
TEKİRDAĞ

Kayınpeder vahşeti: Gelinini parçalayıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koydu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, vücudunu parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Kayınpeder vahşeti: Gelinini parçalayıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koydu
Bıçakladığı gelinini parçalara ayırıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koydu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Fehmi A., iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. ile tartıştı. Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

DHA

Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Ayat A. (31)
DHA
Ayat A. (31)

VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE BİR KISMI İSE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.

DHA

Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından vahşice öldürülen kadının cesedinin parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, Fehmi A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kan donduran cinayet: 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
FOTOĞRAF 11
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Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.
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Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.
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Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
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13 PARÇAYA AYRILMIŞLAR <br>< br> Bir kadın ile erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetlerin toplam 13 parçaya ayrıldığı ifade edilirken, başları ise bulunamadı.
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Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı bildirildi.
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Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen kadın ve erkeğin bölgede gecenin karanlığından da yararlanılarak gömüldüğü tahmin edildi.
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Kayıp kişilere bakılacağı, düşük bir ihtimal de olsa parmak izi alınmaya çalışılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılacağı belirtildi.
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13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
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13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Title
13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Title
13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Kan donduran cinayet: 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı bildirildi. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı belirlenirken, polis ölen kişilerin kimliklerinin parmak izi ile belirlemeye çalışacak.


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