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Bursa'da korkunç olay: Arkadaşını domuz sandı, yanlışlıkla öldürdü

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Kentte domuz avına çıkan N.K. (50), kendisini izleyen arkadaşı F.Ö.'yü (60) yanlışlıkla av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan F.Ö. yaşamını yitirirken, N.K. ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurarak öldürdü.
Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Domuz avlamak isteyen N.K. ve arkadaşı F.Ö. ormanlık alana geldi. İddiaya göre bir süre birlikte yürüyen iki arkadaştan F.Ö., avı izlemek için 125 metre ileride bulunan patikaya gitti. N.K. ise fark ettiği domuzu takip etti.

  • Bu sırada, çalılıkların arasındaki domuza av tüfeğiyle ateş açan N.K., yanlışlıkla patikada bulunan arkadaşı F.Ö.'yü yüzünden vurdu. F.Ö. yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Patikaya doğru hızla ilerleyen N.K., arkadaşı F.Ö.'yü kanlar içinde buldu.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.Ö. ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan F.Ö. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından N.K. ise Nilüfer Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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