Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Yaban hayvanlarına ekolojik köprü İki tane daha yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ AKTÜEL

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayatını korumak için yapılan ekolojik köprü tamamlandı

Yaban hayvanlarına ekolojik köprü: İki tane daha yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı. Bölgeye 2 ekolojik köprü daha yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de yapılan ekolojik köprü tamamlandı.
İzmir'de yapılan ekolojik köprü tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

  • Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı.

Ekolojik köprü tamamlandı
FOTOĞRAF 12
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.
Title
Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı.
Title
Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.
Title
Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.
Title
2 KÖPRÜ DAHA PLANLANIYOR <br> <br> Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek.
Title
Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu.
Title
Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.
Title
İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.
Title
Ekolojik köprü tamamlandı
Title
Ekolojik köprü tamamlandı
Title
Ekolojik köprü tamamlandı
Title
Ekolojik köprü tamamlandı
Ekolojik köprü tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı. Bölgeye 2 ekolojik köprü daha yapılması planlanıyor.


Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi. Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

DHA
Yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planlanan ekolojik köprü tamamlandı.

2 KÖPRÜ DAHA PLANLANIYOR

Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek. Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu. Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.

Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı
EKONOMİ
Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı

Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi: Uzmanlar uyarıda bulundu
GÜNDEM
Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi: Uzmanlar uyarıda bulundu

Tefekkür ederek yeniden doğaya dönelim: İmanımızı doğaya dönerek yenileyelim
HAYAT
Tefekkür ederek yeniden doğaya dönelim: İmanımızı doğaya dönerek yenileyelim
Abone Ol Google News
Yatırımcılarınyeni gözdesi gümüş

Yatırımcıların
yeni gözdesi gümüş

​Altın aşırı yükselince tasarruf sahipleri alternatif yollara yöneldi.
Korkutan artış!

Korkutan artış!

İl genelinde ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
Sonradanöğrenen şoke oluyor

Sonradan
öğrenen şoke oluyor

İkinci elde yeni dolandırıcılık: Sayıları hızla artıyor.
Tokat gibi cevap!

Tokat gibi cevap!

Mehmetçik PKK'yı vurdukça darbeciler rahatsız oldu.
Ayasofya bizim hakkımız

Ayasofya bizim hakkımız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya hakkında net mesaj verdi.
Havai fişek faciası

Havai fişek faciası

Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu.
Hafter<br>'deniz dibi' seviyor

Hafter
'deniz dibi' seviyor

Hafter: Ortak düşmanımız Türkiye'ye karşı Yunanistan'la her türlü ittifaka hazırız.
Yeni intifada geliyor

Yeni intifada geliyor

​Siyasi parti ve örgütler birlikte hareket edecek.
Tarihin en<br>büyük HES açılışı

Tarihin en
büyük HES açılışı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 52 tesis için kurdeleyi kesecek
Yunan vahşeti

Yunan vahşeti

​Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Ayasofya için<br>bir milyon imza

Ayasofya için
bir milyon imza

​“#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle başlatılan kampanya büyük ilgi gördü.
​En çok hangi<br>ürüne zam geldi?

​En çok hangi
ürüne zam geldi?

​Enflasyon salgın zamlarıyla arttı.
Bataklıktan<br>FETÖ'cü çıktı

Bataklıktan
FETÖ'cü çıktı

​Tarihin en büyük operasyonunda FETÖ'nün elebaşları yakalandı.
Nefret diz boyu

Nefret diz boyu

​Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü İBB'ye isyan etti.
On bir milyon hasta<br> 500 bin ölü

On bir milyon hasta
500 bin ölü

AB ilaca, Hindistan ise aşı için deneye onay verdi.
İstismarı iftirayla gizlediler

İstismarı iftirayla gizlediler

​Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındığını iddia etmişlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.