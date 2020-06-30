Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kanal İstanbul'un çevresini oluşturan ve 23 Aralık 2019'da onaylanan "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği, itiraz başvuruları üzerine revize edilerek tekrar askıya çıkarıldı.

Bakan Kurum, 29 Haziran'da "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ve buna uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın 3 etabını onayladı.

AA İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını da kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı.

Kanal İstanbul Projesi'nin çevresini oluşturan 7 etaplık imar planlarının onaylanan 3 etabı, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsıyor.

Planların 1. etabı 3 bin 982,6 hektar alan, 2. etabı 3 bin 488,6 hektar alan, 3. etabı ise 5 bin 893 hektar alan olmak üzere toplam 13 bin 364,2 hektar alan yani yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekare alandan oluşuyor.

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Onaylanan etaplarda söz konusu imar planları kararıyla konut, ticaret, turizm, sosyal donatı, resmi kurum, teknik altyapı kullanım, lojistik tesis ve fuar alanları ile teknoloji geliştirme bölgesi ve büyük yeşil alanlar yapılacak.

Planlar dahilinde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanların yer aldığı ekolojik koridorlar da oluşturulacak.

Kanal İstanbul Projesi'nde yeşil alanlara ağırlık veren Bakanlık, planlama alanının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan, yaklaşık 60 milyon 663 bin metrekareyi "yeşil alan, yol, sosyal donatı alanları" olarak ayırdı.

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Yüksek binalara izin yok

Yapılan düzenlemeyle konut alanlarında yatay mimari esas alındı. Buna göre konutlar, 0,50 emsal ile yükseklik değeri zemin 3 katı geçemeyecek.

Sosyal donatı alanlarında ise 0,75 ile 1,50 arasında emsal karar getirilerek, yapı yükseklikleri zemin 3, zemin 4 kat olarak inşa edilecek.

Böylece yüksek katlı binaların yapımı, konutlarda ve sosyal donatı alanlarında engellenmiş olacak.

FOTOĞRAF 13 İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor. Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

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Güzergahlar da belirlendi

İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını da kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı.

Ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar belirlendi.

Bu güzergahlar, "Halkalı-İstanbul havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar karayolu geçiş güzergahı, E 5 karayolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.

Bakanlık, göl ve çevresi ile korunan alanların yoğunlukta olduğu diğer 4 etap için de imar planı çalışmalarını sürdürüyor.

OYNAT 00:20 İmamoğlu: Sn. Bakan Varank Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti tarafından düzenlenen Kanal İstanbul panelinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı eleştirdi. Akıllı Şehirler Kongresi'nde Bakan Varank'ın tüm konuşmasını Kanal İstanbul'a ayırdığını öne sürdü. Oysa Varank'ın 11 dakika 34 saniye süren konuşmasında 1 kere bile Kanal İstanbul geçmiyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul Projesi'ni tüm detaylarıyla anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Proje ile ilgili bir şey bilmiyorlar, Marmaray yapılırken de aynı şeyleri söylüyorlardı diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul Projesi'ni anlattı. BiP'te paylaş

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