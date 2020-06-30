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Ekonomi Kanal İstanbulun çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı
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Kanal İstanbul projesinde son durum: Kanal İstanbul projesinin güzergahı neresi?

Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı. Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, konut kat sayısından ulaşım güzergahlarına kadar birçok yeni adım belirlendi.

Haber Merkezi AA
Kanal İstanbul'un onaylanan 3 etabı Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsıyor.
Kanal İstanbul'un onaylanan 3 etabı Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsıyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kanal İstanbul'un çevresini oluşturan ve 23 Aralık 2019'da onaylanan "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği, itiraz başvuruları üzerine revize edilerek tekrar askıya çıkarıldı.

Bakan Kurum, 29 Haziran'da "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ve buna uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın 3 etabını onayladı.

AA
İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını da kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı.

  • Kanal İstanbul Projesi'nin çevresini oluşturan 7 etaplık imar planlarının onaylanan 3 etabı, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsıyor.

Planların 1. etabı 3 bin 982,6 hektar alan, 2. etabı 3 bin 488,6 hektar alan, 3. etabı ise 5 bin 893 hektar alan olmak üzere toplam 13 bin 364,2 hektar alan yani yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekare alandan oluşuyor.

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları
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11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

Onaylanan etaplarda söz konusu imar planları kararıyla konut, ticaret, turizm, sosyal donatı, resmi kurum, teknik altyapı kullanım, lojistik tesis ve fuar alanları ile teknoloji geliştirme bölgesi ve büyük yeşil alanlar yapılacak.

Planlar dahilinde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanların yer aldığı ekolojik koridorlar da oluşturulacak.

Kanal İstanbul Projesi'nde yeşil alanlara ağırlık veren Bakanlık, planlama alanının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan, yaklaşık 60 milyon 663 bin metrekareyi "yeşil alan, yol, sosyal donatı alanları" olarak ayırdı.

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Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı

Yüksek binalara izin yok

Yapılan düzenlemeyle konut alanlarında yatay mimari esas alındı. Buna göre konutlar, 0,50 emsal ile yükseklik değeri zemin 3 katı geçemeyecek.

Sosyal donatı alanlarında ise 0,75 ile 1,50 arasında emsal karar getirilerek, yapı yükseklikleri zemin 3, zemin 4 kat olarak inşa edilecek.

Böylece yüksek katlı binaların yapımı, konutlarda ve sosyal donatı alanlarında engellenmiş olacak.

Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 13
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İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi.
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Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.
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Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından.
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Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.
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Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor.
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İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor.
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

Güzergahlar da belirlendi

İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını da kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı.

Ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar belirlendi.

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"Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz Kanal İstanbul'u engellemeye yetmeyecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de halka hitap etti. Erdoğan, 'Kanal İstanbul ile stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek' dedi.


  • Bu güzergahlar, "Halkalı-İstanbul havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar karayolu geçiş güzergahı, E 5 karayolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.

Bakanlık, göl ve çevresi ile korunan alanların yoğunlukta olduğu diğer 4 etap için de imar planı çalışmalarını sürdürüyor.

İmamoğlu: Sn. Bakan Varank Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu
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İmamoğlu: Sn. Bakan Varank Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti tarafından düzenlenen Kanal İstanbul panelinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı eleştirdi. Akıllı Şehirler Kongresi'nde Bakan Varank'ın tüm konuşmasını Kanal İstanbul'a ayırdığını öne sürdü. Oysa Varank'ın 11 dakika 34 saniye süren konuşmasında 1 kere bile Kanal İstanbul geçmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul Projesi'ni tüm detaylarıyla anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul Projesi'ni tüm detaylarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Proje ile ilgili bir şey bilmiyorlar, Marmaray yapılırken de aynı şeyleri söylüyorlardı diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul Projesi'ni anlattı.

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ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışına katıldan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceğiz.' diye konuştu. Bu sözler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş salonu terk etti.

Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi yayınlandı
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Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan son Kanal İstanbul tanıtım filmi yayınlandı.


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