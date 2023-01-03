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Bursa'da zincirleme kaza: Yedi kişi yaralandı

Bursa'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kazada araçlar olay yerinden çekildi.

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Haber Merkezi AA
Bursada zincirleme kaza: Yedi kişi yaralandı
Araçlar olay yerinden çekildi.

Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda oluşan aksama ekiplerin tedbirleriyle kontrollü olarak sağlandı.

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