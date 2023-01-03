İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle 1 Ocak'tan beri kapalı olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak saat 11.40 itibarıyla açıldığı kaydedildi.
FOTOĞRAF 10
İstanbul Boğazında sis etkili oluyor.
İstanbulda gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürdü.
Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.
Sis ulaşımı olumsuz etkilerken kameralara yansıyan kareler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sis nedeniyle vapurlar görünmez hale geldi.
Sabah saatlerinde etkili olan sis hayran bıraktı.
Kameralara yansıyan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu.
Soğuk ve sisli havaya rağmen balık tutan vatandaşlar boğaz havasının tadını çıkardı.
Kameralara yansıyan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis yerini güneşli havaya bıraktı.
Boğaz'da sis manzaraları
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Kameralara yansıyan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu.
Gemi trafiği, 1 Ocak sabahı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılmıştı.
GÜNDEM
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM
Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı